Путин 5 ноября обсудит с кабмином работу с обращениями россиян за 2025 год

Кремль обозначил главную тему совещания Путина с кабмином 5 ноября Путин 5 ноября обсудит с кабмином работу с обращениями россиян за 2025 год

Москва4 ноя Вести.Президент России Владимир Путин 5 ноября проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят промежуточные итоги по работе с обращениями россиян за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В качестве основной темы будут обсуждены промежуточные итоги работы с обращениями в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным" 2025 года говорится в сообщении

С докладом о результатах работы с обращениями граждан выступит руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2026 году вновь совместят "Прямую линию" и пресс-конференцию Путина. Подготовка к мероприятию, запланированному на декабрь, уже идет.