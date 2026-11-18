Песков: прямая линия с Путиным состоится в декабре

Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным Песков: прямая линия с Путиным состоится в декабре

Москва18 ноя Вести."Прямая линия с Владимиром Путиным" должна состояться в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В декабре сказал он, отвечая на вопрос газеты "Ведомости"

При этом конкретную дату проведения мероприятия он не уточнил.

В октябре Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии, а также добавил, что она будет традиционно совмещена с большой пресс-конференцией главы государства.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" в 2026 году обращения от граждан по телефону будет принимать нейросеть GigaChat-оператор.