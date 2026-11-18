Москва18 нояВести."Прямая линия с Владимиром Путиным" должна состояться в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В декабресказал он, отвечая на вопрос газеты "Ведомости"
При этом конкретную дату проведения мероприятия он не уточнил.
В октябре Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии, а также добавил, что она будет традиционно совмещена с большой пресс-конференцией главы государства.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" в 2026 году обращения от граждан по телефону будет принимать нейросеть GigaChat-оператор.