Сбор обращений на "Прямой линии с Владимиром Путиным" будет проводить GigaChat Греф: на "Прямой линии с Владимиром Путиным" GigaChat заменит автоответчик

Москва5 ноя Вести.Во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" в 2026 году обращения от граждан по телефону будет принимать не автоответчик, а нейросеть GigaChat-оператор. Об этом рассказал президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства было объявлено о нововведениях в организации "Прямой линии" в 2026 году. Отечественная нейросеть и ранее использовалась для маршрутизации и обобщения обращений граждан, но теперь ИИ также будет и принимать звонки россиян.

В этом году мы внедрили два новшества. Сейчас у нас будет GigaChat-оператор и GigaChat-помощник. GigaChat-оператор будет работать 24/7. Он в любое время суток будет принимать любое обращение. GigaChat-помощник, который бережно дозадаст вопросы, выяснит суть обращения пояснил Греф

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда в 2026 году планируется провести "Прямую линию с Владимиром Путиным" и большую пресс-конференцию главы государства. Точные даты не объявлены, но мероприятие состоится в декабре.