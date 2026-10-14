Москва14 октВести.Глава Сбербанка Герман Греф стал первым докладчиком на закрытой части совещания по кибербезопасности, которое провел президент России Владимир Путин. После вступительного слова, которое было произнесено в открытом для прессы формате, глава государства передал ему слово.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что состав участников совещания был представительным: в нем задействованы представители как экономического блока, так и силовых структур. Среди участников были зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, замминистра обороны Дмитрий Щербинин и директор ФСБ Александр Бортников.
Также в совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель руководителя администрации Максим Орешкин, вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, совещание носило системный характер и не было связано с недавними атаками ВСУ на дата-центры "Сбера" и "Яндекса".