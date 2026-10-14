Греф стал первым докладчиком на встрече Путина по кибербезопасности

Греф начал закрытую часть совещания Путина по кибербезопасности Греф стал первым докладчиком на встрече Путина по кибербезопасности

Москва14 окт Вести.Глава Сбербанка Герман Греф стал первым докладчиком на закрытой части совещания по кибербезопасности, которое провел президент России Владимир Путин. После вступительного слова, которое было произнесено в открытом для прессы формате, глава государства передал ему слово.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что состав участников совещания был представительным: в нем задействованы представители как экономического блока, так и силовых структур. Среди участников были зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, замминистра обороны Дмитрий Щербинин и директор ФСБ Александр Бортников.

Также в совещании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель руководителя администрации Максим Орешкин, вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин и спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, совещание носило системный характер и не было связано с недавними атаками ВСУ на дата-центры "Сбера" и "Яндекса".