Москва29 нояВести.Президенту, председателю правления Сбербанка Герману Грефу пришлось тянуть время, выступая на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026 в Москве. О причине рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
В зале в этот момент присутствовал президент России Владимир Путин, приехавший на конференцию вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Судя по тому, как медленно сейчас говорит Герман Греф, растягивая слова, что-то с роботами за сценой сейчас не то, и Герман Греф немного растягивает время, чтобы все-таки получилось. Да-да-да, мы правы. Новые технологии продолжают полностью зависеть от человекарассказал Зарубин
Греф продолжал свое выступление.
Нужно еще немного времени, мне говорят… Так, хорошая новость - говорят, мне еще нужно выступать целую минутусообщил глава Сбербанка гостям конференции
На обращенном к сцене экране в это время было объявление о том, что роботы не готовы.
Этого не видят президенты, но видит Герман Греф на сцене: его очень просят потянуть времярассказал Зарубин
Впрочем, через несколько минут все было готово.
И начнем шоуобъявил Греф
Тем временем директор департамента автономных решений "Сбера" Иван Калинов в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил: пока роботы не заменяют людей, а создают новые рабочие места и расширяют возможности человека.