Стало известно, почему Грефу пришлось тянуть время на конференции AI Journey Зарубин: Грефу пришлось тянуть время на AI Journey из-за роботов

Москва29 ноя Вести.Президенту, председателю правления Сбербанка Герману Грефу пришлось тянуть время, выступая на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026 в Москве. О причине рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

В зале в этот момент присутствовал президент России Владимир Путин, приехавший на конференцию вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Судя по тому, как медленно сейчас говорит Герман Греф, растягивая слова, что-то с роботами за сценой сейчас не то, и Герман Греф немного растягивает время, чтобы все-таки получилось. Да-да-да, мы правы. Новые технологии продолжают полностью зависеть от человека рассказал Зарубин

Греф продолжал свое выступление.

Нужно еще немного времени, мне говорят… Так, хорошая новость - говорят, мне еще нужно выступать целую минуту сообщил глава Сбербанка гостям конференции

На обращенном к сцене экране в это время было объявление о том, что роботы не готовы.

Этого не видят президенты, но видит Герман Греф на сцене: его очень просят потянуть время рассказал Зарубин

Впрочем, через несколько минут все было готово.

И начнем шоу объявил Греф

Тем временем директор департамента автономных решений "Сбера" Иван Калинов в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил: пока роботы не заменяют людей, а создают новые рабочие места и расширяют возможности человека.