Зарубин сообщил о "восстании машин" на AI Journey Зарубин рассказал о "восстании машин" на AI Journey

Москва29 ноя Вести.Во время выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) роботы фактически устроили восстание машин. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что Греф тянул время на сцене и постоянно оглядывался в сторону.

И вот, когда все, наконец, пришли в зал, то роботы фактически устроили восстание машин. То, что происходило за сценой, зрители не видели. [Греф] представил робота Грина и далее вдруг начал выступать с очень продолжительной речью, все время глядя куда-то в другую сторону. Судя по тому, как медленно говорит Герман Греф, растягивая, скажем так, слова - что-то с роботами за сценой сейчас, и Греф немного растягивает время сказал Зарубин

По словам журналиста, зрителям в зале было отчетливо слышно, что за кулисами что-то происходило. Через некоторое время, как рассказал журналист, "восстание машин" удалось прекратить и начались танцы роботов.

Президент России Владимир Путин после представления робота Грина в шутку предположил, что Греф в следующем году сможет станцевать и выполнить акробатические элементы вместе с машиной.