Путин пошутил, что Греф может сделать сальто вместе с роботом Грином

Путин в шутку отметил, что Греф может сделать сальто вместе с роботом Грином Путин пошутил, что Греф может сделать сальто вместе с роботом Грином

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в шутку предположил, что глава Сбербанка Герман Греф в следующем году сможет станцевать и выполнить акробатические элементы вместе с роботом Грином.

Греф представил робота Грина на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в присутствии Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Я вот подумал про себя: "Если в следующем году придется ему заполнять паузу, то он сам вместе со своим помощником Грином и станцует, и сальто сделает, а может, и фляк нам покажет, изобразит какие-нибудь другие, более сложные элементы акробатики" сказал Владимир Путин

Президент РФ выступил на пленарном заседании конференции, в которой также участвовал казахстанский лидер. Накануне главы государств провели переговоры в Кремле.