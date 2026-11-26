Токаев назвал очевидными успехи России в сфере ИИ в сложнейших условиях

Президент Казахстана выступил на конференции AI Journey 2026 в Москве Токаев назвал очевидными успехи России в сфере ИИ в сложнейших условиях

Москва26 ноя Вести.Достижения России в области развития искусственного интеллекта на фоне текущей сложной геополитической обстановки являются очевидным и закономерным фактом.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey 2026), передает ТАСС.

Глава Казахстана выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за приглашение на форум, охарактеризовав мероприятие как блестяще организованное событие с участием специалистов высочайшего уровня.

Токаев подчеркнул масштаб и значимость проходящей конференции, отметив высокие результаты, достигнутые Россией в технологической сфере.

В этом присутствует закономерность, связанная с очевидными успехами России в развитии искусственного интеллекта в сложнейших геополитических условиях подчеркнул Токаев

Ранее Путин предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года.