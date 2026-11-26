Москва26 нояВести.Достижения России в области развития искусственного интеллекта на фоне текущей сложной геополитической обстановки являются очевидным и закономерным фактом.
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey 2026), передает ТАСС.
Глава Казахстана выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за приглашение на форум, охарактеризовав мероприятие как блестяще организованное событие с участием специалистов высочайшего уровня.
Токаев подчеркнул масштаб и значимость проходящей конференции, отметив высокие результаты, достигнутые Россией в технологической сфере.
В этом присутствует закономерность, связанная с очевидными успехами России в развитии искусственного интеллекта в сложнейших геополитических условияхподчеркнул Токаев
Ранее Путин предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года.