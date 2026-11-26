Мэр Москвы рассказал лидерам РФ и Казахстана о внедрении технологий ИИ Собянин представил Путину и Токаеву цифровой двойник Москвы

Москва26 ноя Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву возможности цифрового двойника столицы и внедрение технологий искусственного интеллекта в управление мегаполисом. Презентация состоялась на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey).

Собянин сообщил, что в столице задействовано 960 ИИ-агентов во всех сферах — от здравоохранения и транспорта до градостроительства и безопасности. Единый цифровой двойник, основанный на детальной фотограмметрической модели города в границах ЦКАД, позволяет ежегодно принимать более 2 тысяч управленческих решений и моделировать влияние новостроек на инфраструктуру.

Мэр также отметил практические результаты внедрения отечественных цифровых систем: смертность на столичных дорогах сократилась почти на 60%, а уличная преступность благодаря системам видеоаналитики и распознавания лиц снизилась в десятки раз.