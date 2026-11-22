В Департаменте информационных технологий рассказали о цифровом двойнике Москвы Цифровой двойник Москвы используют при планировании строительства

Москва22 ноя Вести.Цифровой двойник Москвы с 2019 года используют для принятия управленческих решений, планирования и прогнозирования развития столицы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала начальник управления обеспечения разработки цифрового двойника Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Екатерина Питель.

Сообщается, что точная 3D-модель столицы в виртуальной реальности помогает в строительстве больниц, поликлиник, школ, метро и других важных объектов.

С 2019 года с использованием цифрового двойника принимаются различные управленческие решения, и он участвует непосредственно в планировании, прогнозировании развития города. Это не статичная модель, это динамичная модель. Соответственно, на модель трехмерную мы накладываем различные векторные данные. Это аналитические слои в цифровом двойнике, таковых более 9000 рассказала Питель

Она также сообщила, что двойник содержит в себе данные об экологии, демографии, строительстве, благоустройстве и социальном развитии, которые могут понадобиться для принятия управленческих решений.