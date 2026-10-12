В ЦБ рассказали о выгоде от использования цифрового рубля Зампред ЦБ Кахруманова назвала три варианта выгодного применения цифрового рубля

Москва12 окт Вести.Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова привела три примера, когда применение цифрового рубля приносит выгоду, в интервью, опубликованном 12 октября на KP.RU. По ее словам, речь идет о срочном переводе крупной суммы родственнику, о цифровом "эквайринге" для предпринимателей и о выплате зарплат.

Первый сценарий. Вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов. Второй сценарий. Если вы индивидуальный предприниматель, то хотите экономить на приеме платежей. Цифровой "эквайринг" выгоднее пояснила она

Третий сценарий, по ее словам, будет выгоден владельцу крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране, который стремится экономить на переводах, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах, а также проводить платежи бесшовно и оперативно. Кроме того, можно сократить расходы на выдачу зарплаты: при выплатах в цифровых рублях это обойдется всего в 1 рубль за строчку в реестре.

Зампред ЦБ рассказала, что скоро на платформе цифрового рубля заработают смарт-контракты и алгоритмизируемые платежи, а также сервис оплаты подписок.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября. Крупные банки и розничные компании разворачивают инфраструктуру для операций с ним, а граждане получают возможность по желанию применять эту форму национальной валюты.

Цифровой рубль - полностью новая технология Центробанка - выступает третьей формой национальной валюты РФ в дополнение к наличной и безналичной формам денег.

Ранее специалисты банка ВТБ составили портрет пользователя цифрового рубля.