Москва12 октВести.Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова привела три примера, когда применение цифрового рубля приносит выгоду, в интервью, опубликованном 12 октября на KP.RU. По ее словам, речь идет о срочном переводе крупной суммы родственнику, о цифровом "эквайринге" для предпринимателей и о выплате зарплат.
Первый сценарий. Вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов. Второй сценарий. Если вы индивидуальный предприниматель, то хотите экономить на приеме платежей. Цифровой "эквайринг" выгоднеепояснила она
Третий сценарий, по ее словам, будет выгоден владельцу крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране, который стремится экономить на переводах, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах, а также проводить платежи бесшовно и оперативно. Кроме того, можно сократить расходы на выдачу зарплаты: при выплатах в цифровых рублях это обойдется всего в 1 рубль за строчку в реестре.
Зампред ЦБ рассказала, что скоро на платформе цифрового рубля заработают смарт-контракты и алгоритмизируемые платежи, а также сервис оплаты подписок.
Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября. Крупные банки и розничные компании разворачивают инфраструктуру для операций с ним, а граждане получают возможность по желанию применять эту форму национальной валюты.
Цифровой рубль - полностью новая технология Центробанка - выступает третьей формой национальной валюты РФ в дополнение к наличной и безналичной формам денег.
Ранее специалисты банка ВТБ составили портрет пользователя цифрового рубля.