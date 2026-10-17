Москва17 окт Вести.Отступление Каспийского моря, приводящее к появлению новых островов и обмелению портов, создает серьезные экологические и геостратегические риски для транспортных амбиций Казахстана, вынуждая власти проводить масштабные работы по углублению дна. О том, что сегодня определяет судьбу Каспия и на какие из процессов можно повлиять, рассказал ИС "Вести" младший научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Иван Ермаков.

Скорее всего, два фактора влияют. Главный фактор — это климатическое воздействие. Оно приводит к тому, что увеличивает испарение зеркала Каспийского моря и приводит, естественно, к снижению уровня этого моря. Изменение характера атмосферной циркуляции влияет также на количество осадков. Второй важный фактор — это сокращение речного стока. Мы наблюдаем несколько причин сокращения этого стока. Это зарегулирование русла рек, а также увеличение потребности деятельности человека в пресной воде. Ну и третий фактор — это тектоническое движение и изменение рельефа дна. Климатическое изменение мы с вами не сможем остановить и глобальное потепление. Антропогенное воздействие человека — здесь, конечно, можно повлиять, но нужно понимать то, что дальнейшие экономические и экологические последствия, они также будут иметь место рассказал Ермаков

По его словам, изменения, происходящие на Каспии, могут изменить экономику, связанную с развитием срединного коридора. В Актау уже проводятся дноуглубительные работы, однако этот процесс имеет свой предел.

Нужно понимать то, что падение уровня Каспийского моря, оно прежде всего влияет на северную его часть. В Актау сейчас уже существуют проблемы, там пытаются углублять порт, и пока что с этим справляются успешно, но существует предел, когда мы просто уже углублять портовые сооружения не сможем. Если мы начнем копать дальше, то мы просто начнем раскапывать сваи, шпунты и... причальные сооружения будут просто разрушаться пояснил эксперт

Россия предложила создать цифровой двойник Каспия - высокоточную виртуальную модель с использованием искусственного интеллекта. Модель должна учитывать испарения, осадки и речной сток, чтобы рассчитывать сценарии изменения уровня воды. Ее также предполагается использовать для корректировки судоходных маршрутов и повышения безопасности навигации.

Да, действительно, чем больше водных факторов, таких как климатические изменения, влияние речного стока, антропогенное воздействие человека, сейсмическая активность Каспийского моря, экологическое состояние моря будет включать в себя данная цифровая модель, тем точнее и будет возможность спрогнозировать результат и принять более правильные, наверное, решения. И первые заинтересованные лица, естественно, это же страны Прикаспия [Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан]. Объединяя все наши усилия, мы сможем решить эту проблему заявил Ермаков

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о подготовке российской программы изучения изменений уровня Каспия и снижения их негативных последствий до 2030 года. Результатами исследований Россия намерена делиться с соседями. Москва также поддержала разработку специального протокола по мониторингу Каспия в рамках Тегеранской конвенции. Он должен упорядочить обмен экологическими данными и реагирование на угрозы.