РФ обсудила с Азербайджаном изменение климата и ситуацию с Каспийским морем

Азербайджан сделал заявление по итогам беседы с РФ о климате и Каспийском море РФ обсудила с Азербайджаном изменение климата и ситуацию с Каспийским морем

Москва23 июл Вести.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев обсудили сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата и взаимодействие по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата. … Затронуты вопросы двустороннего сотрудничества по Каспийскому морю отмечается в сообщении

Уточняется, что в ходе диалога стороны подчеркнули важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспийского моря.

21 июня сообщалось, что в азербайджанской акватории Каспийского моря между островом Пираллахы и поселком Дюбенди выявлено нефтяное пятно. Причиной утечки стало повреждение одного из подводных нефтепроводов ПО "Азнефть".