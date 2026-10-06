Москва6 октВести.В Каспийском экологическом саммите 9 октября примут участие все лидеры стран Каспийской пятерки. Об этом во время диалога с журналистами заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что прибрежные государства Каспийского моря заинтересованы в обмене мнениями.
Наша страна придает большое значение поддержанию мира и стабильности, и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивому развитию на принципах добрососедства и сотрудничествасказал Ушаков
Он также раскрыл, что выступление президента РФ Владимира Путина на саммите будет касаться сохранения природной среды и обеспечения экологической безопасности в акватории Каспия.