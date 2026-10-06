Ушаков: по итогам Каспийского экологического саммита будет подписана декларация

Ушаков пояснил, что станет итогом Каспийского экологического саммита 9 октября Ушаков: по итогам Каспийского экологического саммита будет подписана декларация

Москва6 окт Вести.В Каспийском экологическом саммите 9 октября примут участие все лидеры стран Каспийской пятерки. Об этом во время диалога с журналистами заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что прибрежные государства Каспийского моря заинтересованы в обмене мнениями.

Наша страна придает большое значение поддержанию мира и стабильности, и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивому развитию на принципах добрососедства и сотрудничества сказал Ушаков

Он также раскрыл, что выступление президента РФ Владимира Путина на саммите будет касаться сохранения природной среды и обеспечения экологической безопасности в акватории Каспия.