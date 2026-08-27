Москва27 авг Вести.Тюлени и осетр страдают из-за снижения уровня воды в Каспийском море. Об этом в беседе с KP.RU предупредил старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

Как сообщалось ранее, в северной части Каспия обнаружили новые участки суши.

Обнажается дно. Вода отходит от портов. Меняются миграционные пути сельди и нерестилища осетра. Страдают на мелководье, от жестоких штормов, каспийские тюлени сказал Сапожников

Одним из таких образований, появившихся в результате обмеления Каспийского моря, является остров Рыбачий. Он расположен примерно в 500 метрах к востоку от острова Святой и примерно в 30 километрах от села Баутино в Мангистауской области Казахстана.