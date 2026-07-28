МИД РФ: атаки ВСУ на суда на Каспии говорят об угрозе безопасности в регионе

МИД России заявил об угрозе безопасности стран Каспия после атак ВСУ МИД РФ: атаки ВСУ на суда на Каспии говорят об угрозе безопасности в регионе

Москва28 июл Вести.Атаки ВСУ на гражданские суда в акватории Каспийского моря создают угрозу безопасности прикаспийских государств. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Заявление дипломата прозвучало после атаки на иранское торговое судно с гражданским грузом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Каспийское море должно оставаться территорией мира и сотрудничества.

Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран говорится в комментарии

Ранее МИД Ирана сообщил, что 25 июля ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате нападения один моряк погиб, еще один получил ранения. Иран также заявил, что оставляет за собой право на ответные действия в связи с произошедшим.