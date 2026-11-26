Москва26 нояВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников развивать технологии искусственного интеллекта в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. Об этом он заявил в Москве на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Поэтому, обращаясь к людям, которые приехали из Казахстана, я хотел бы качественный совет дать, что нужно работать вместе с российскими друзьями, партнерами, товарищами, идти совместно, рука об рукузаявил Токаев
Казахстанский лидер посоветовал участникам делегации работать "рука об руку" с российскими коллегами, отметив, что прогресс в сфере ИИ необратим.
Токаев подчеркнул, что мир вступает в новый этап жесткой технологической конкуренции между государствами, корпорациями и отдельными специалистами.