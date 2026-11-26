На форуме AI Journey Токаев предложил Казахстану и РФ идти рука об руку Токаев призвал развивать искусственный интеллект вместе с Россией

Москва26 ноя Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников развивать технологии искусственного интеллекта в тесном сотрудничестве с российскими партнерами. Об этом он заявил в Москве на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

Поэтому, обращаясь к людям, которые приехали из Казахстана, я хотел бы качественный совет дать, что нужно работать вместе с российскими друзьями, партнерами, товарищами, идти совместно, рука об руку заявил Токаев

Казахстанский лидер посоветовал участникам делегации работать "рука об руку" с российскими коллегами, отметив, что прогресс в сфере ИИ необратим.

Токаев подчеркнул, что мир вступает в новый этап жесткой технологической конкуренции между государствами, корпорациями и отдельными специалистами.