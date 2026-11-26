Москва26 нояВести.Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев пообщались с молодыми победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике после конференции AI Journey в Москве.
Встреча лидеров государств с молодежью состоялась после пленарной сессии международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Обращаясь к молодым талантам, Путин поздравил их с результатами испытаний, который они блестяще выдержали.
Сам факт того, что ваши соревнования называются олимпиадами, уже о многом говорит. Это говорит о том, что это честные соревнования, основанные только на вашем интересе к делу, которым вы занимаетесь, и на честной конкуренции, соответствующей олимпийской хартии. Олимпиады на этих базовых принципах и основанысказал президент РФ
В ходе выступления на конференции Путин подчеркнул, что ИИ призван работать на личностное развитие человека и взаимодействие с нейросетью не должно приводить к угасанию интеллекта людей.