Путин выступил за награждение учителей за достижения учеников в области ИИ

Путин предложил награждать педагогов за успехи учеников в сфере ИИ Путин выступил за награждение учителей за достижения учеников в области ИИ

Москва26 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин предложил награждать педагогов, чьи ученики добились выдающихся успехов в области искусственного интеллекта и других передовых технологий. С такой инициативой он выступил на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).

Глава государства отметил, что значение учителей в эпоху роботов и автономных технологий будет возрастать. По его словам, необходимо всесторонне поддерживать труд педагогов, которые воспитывают будущих новаторов и созидателей.

Предлагаю российскому Альянсу в этой сфере (Альянс в сфере искусственного интеллекта – прим. ред.) подумать о том, чтобы награждать педагогов, чьи ученики добивались и будут добиваться выдающихся успехов в области искусственного интеллекта или других передовых направлений сказал Путин

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образование, научные исследования и практическую деятельность бизнеса.