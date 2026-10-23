Москва23 окт Вести.Гендиректор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг выступил с инициативой сделать Казахстан центром мирового физического искусственного интеллекта (Physical AI). Такую идею он озвучил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

По словам Хуанга, для развития ИИ требуются энергетические ресурсы, а также люди, обладающие соответствующей экспертизой, и республика располагает таким потенциалом.

Глава Nvidia высоко оценил поставленную президентом в самом начале новой индустриальной революции стратегическую цель превратить Казахстан в AI-нацию, государство, ориентированное на развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Кроме того, Хуанг предложил сделать Казахстан хабом мирового Physical AI говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера

В прошлом году Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики республики. В сентябре того же года указом главы государства было учреждено Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.