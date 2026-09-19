Токаев выступил за полный запрет граффити в Казахстане Токаев предложил ввести полный запрет на граффити в Казахстане

Москва19 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике следует ввести полный запрет на граффити. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

Согласно сообщению, в субботу глава государства принял участие в экологической акции "Чистый Казахстан". Он заслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека и поручил ему "принять жесткие меры" в отношении тех, кто пытается на стенах общественных зданий рисовать "так называемые граффити".

В казахстанских городах, убежден глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры ... для введения полного запрета такого "творчества", уродующего муниципальные территории по всему миру говорится в сообщении

В материале сказано, что Токаев хочет запрета граффити как "проявлений вандализма и злостного хулиганства".

Кроме того, казахстанский лидер, в частности, назвал "ахиллесовой пятой" страны тот факт, что не все дороги находятся в хорошем состоянии.

Ранее в УЕФА сообщили, что столица Казахстана Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году.