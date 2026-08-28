Москва28 авг Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал официальный указ о сложении полномочий действующим правительством республики, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции республики Казахстан, со статьей 4 конституционного закона республики Казахстан "О правительстве республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным курултаем Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан говорится в сообщении

Правительство Казахстана сложило полномочия перед вновь избранным парламентом в соответствии с новой Конституцией страны. По предварительным результатам прошедших в Казахстане выборов, которые состоялись 23 августа, в курултай (однопалатный парламент) были избраны представители пяти из девяти зарегистрированных в Казахстане партий.

Ранее сообщалось, что по числу набранных голосов избирателей лидером стала правящая партия "Адилет" с 71,17% голосов.