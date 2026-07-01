Токаев назначил дату выборов в новый однопалатный парламент Казахстана Выборы в однопалатный парламент Курултай в Казахстане пройдут 23 августа

Москва1 июл Вести.В Казахстане 23 августа 2026 года пройдут выборы в новый однопалатный парламент Курултай, создание которого было продиктовано новой конституцией страны. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Текст документа был размещен на официальном сайте президента республики.

Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года… Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан говорится в тексте указа

С 1 июля 2026 года в республике вступила в силу новая Конституция Казахстана. Вместе с введением Курултая документ также предусматривает создание поста вице-президента и прочие нововведения. Ранее Токаев заявил, что страна переходит в новую эру своей истории.