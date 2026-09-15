Суперкубок УЕФА в 2028 году пройдет в Астане

Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году Суперкубок УЕФА в 2028 году пройдет в Астане

Москва15 сен Вести.Столица Казахстана Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение об этом было принято 15 сентября на заседании исполкома УЕФА в греческих Салониках. Встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2027/28 пройдет на "Астана Арене". Стадион в столице Казахстана вмещает более 30 тысяч зрителей.

В 2027 году матч за Суперкубок Европы пройдет в Амстердаме на стадионе имени Йохана Кройфа.