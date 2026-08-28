Москва28 авг Вести.Стали известны все участники группового этапа футбольной Лиги Европы сезона 2026/27. В четверг, 27 августа, завершились матчи раунда плей-офф квалификации, которые определили состав команд, вышедших в основной турнир.

Список команд распределен по четырем корзинам. Первая корзина: "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус", "Милан" (оба – Италия), "Лион" (Франция), АЗ (Нидерланды), "Олимпиакос" (Греция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Марсель" (Франция).

Вторая корзина: "Ференцварош" (Венгрия), "Виктория" (Чехия), "Юнион", "Андерлехт" (оба – Бельгия), "Динамо" (Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Ренн" (Франция).

Третья корзина: "Штурм" (Австрия), "Лех" (Польша), "Кристал Пэлас", "Борнмут", "Сандерленд" (все – Англия), "Целе" (Словения), "Ягеллония" (Польша), "Омония" (Кипр), "Сельта" (Испания).

Четвертая корзина: "Хоффенхайм" (Германия), "Бешикташ" (Турция), "Торренсе" (Португалия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), НЕК (Нидерланды), ОФИ (Греция), "Лиллестрем" (Норвегия), "Левски" (Болгария), "Арарат-Армения" (Армения).

Жеребьевка группового этапа намечена на пятницу, 28 августа, и пройдет в Монако.

Финальный матч Лиги Европы состоится 26 мая 2027 года во Франкфурте-на-Майне (Германия).

В основном раунде Лиги Европы примут участие 36 команд. После жеребьевки каждая из них сыграет восемь матчей против восьми разных соперников, получив по два противника из каждой корзины. Один матч команда проведет на своем поле, другой — на выезде.

Восемь лучших коллективов напрямую пройдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

20 мая английский клуб "Астон Вилла" одержал победу в финале Лиги Европы, обыграв немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.