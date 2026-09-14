Украина решила участвовать в "Евровидении-2027" в болгарском Бургасе

Украина подтвердила участие в "Евровидении-2027" в Болгарии Украина решила участвовать в "Евровидении-2027" в болгарском Бургасе

Москва14 сен Вести.Украина будет участвовать в "Евровидении-2027" в болгарском городе Бургас, представителя украинской стороны определят по итогам национального отбора, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

По словам организаторов, подготовка конкурса пройдет в непростых условиях из-за проблем с безопасностью и вызовов зимнего периода.

В этих условиях мы сделаем все возможное, чтобы украинские исполнители представили свои песни отмечается в публикации

Ранее Европейский вещательный союз отклонил заявку Казахстана на участие в "Евровидении", в то же время в музыкальном конкурсе в 2027 году впервые поучаствует Канада.