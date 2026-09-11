Европейский вещательный союз отклонил заявку Казахстана на "Евровидение" Организаторы "Евровидения" отклонили заявку Казахстана на участие в конкурсе

Москва11 сен Вести.Казахстанская гостелерадиокомпания "Хабар" получила отказ от Европейского вещательного союза (EBU) на участие в "Евровидении". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявление организаторов.

Казахстан, как уточняется, не является членом Совета Европы, не имеет официального статуса наблюдателя этой организации, а также не входит в европейское вещательное пространство.

Агентство "Хабар" в настоящее время не соответствует критериям для полноправного членства говорится в материале

Ранее в EBU отметили, что Канада впервые примет участие в "Евровидении" в 2027 году. В конце июня 2026 года Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) стала полноправным членом организации.

Между тем нидерландская телерадиокомпания AVROTROS не примет участия в подготовке и трансляции конкурса "Евровидение" из-за ситуации в секторе Газа. Вещатель указал на гуманитарную ситуацию в Газе и ограничения свободы прессы.

Россия не участвует в конкурсе с 2022 года. Тем не менее на протяжении многих лет российские артисты регулярно боролись за высшие места, а в 2008 году Дима Билан принес стране победу.