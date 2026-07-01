EBU: в 2027 году в "Евровидении" впервые примет участие Канада

Канада впервые станет участницей "Евровидения" в 2027 году EBU: в 2027 году в "Евровидении" впервые примет участие Канада

Москва1 июл Вести.Канада впервые примет участие в европейском песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Об этом сообщил организатор мероприятия - Европейский вещательный союз (EBU).

В конце июня 2026 году Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) стала полноправным членом EBU. Это дало право Канаде отправить в 2027 году своих представителей на 71-й музыкальный европейский конкурс, поясняет Reuters.

Канада стала новой страной, которая с 2015 года присоединилась к конкурсу песни "Евровидение" после Австралии. Она примет участие в полуфинале, когда присоединится к конкурсу в следующем году отмечается в сообщении Европейского вещательного союза

Канада стала третьей после Австралии и Марокко неевропейской страной, которая примет участие в европейском песенном конкурсе. Также в конкурсах "Евровидения" представлены исполнители и коллективы из Израиля.

Канада в 2026 году вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории "Остальной мир". Канада стала одной из стран с наибольшим числом зрителей, посетивших конкурс в Вене.

В 2027 году конкурс "Евровидение" пройдет в Болгарии. Представительница этой страны впервые одержала победу в музыкальном европейском шоу.