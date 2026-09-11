Казахстан не намерен участвовать в "Евровидении" "Хабар" опроверг подачу заявки на "Евровидение-2027"

Москва11 сен Вести.Государственная телерадиокомпания Казахстана "Хабар" не подавала заявку на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2027", сообщили РИА Новости в агентстве.

Ранее появилась информация о том, что Европейский вещательный союз отклонил заявку "Хабара" на участие в конкурсе.

Агентство "Хабар" официально опровергает распространяемые в СМИ и социальных сетях слухи о направлении заявки на участие Казахстана в международном песенном конкурсе "Евровидение-2027". Данные сведения полностью не соответствуют действительности отметили в компании

В телерадиокомпании уточнили, что переговоры об участии Казахстана в конкурсе сейчас не ведутся. Национальный отбор исполнителя для "Евровидения-2027" также не планируется.

Отклонение заявки якобы связывали с тем, что Казахстан не входит в европейское вещательное пространство, не является членом Совета Европы и не имеет статуса наблюдателя при организации.