Москва29 июлВести.Знаменитая южнокорейская группа BTS отказалась от участия в музыкальной премии Grammy 2027 года. Об этом участники коллектива сообщили в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Музыканты объяснили свое решение несогласием с введением отдельной номинации для исполнителей азиатской поп-музыки Best Asian Pop Music Performance, о создании которой ранее сообщили организаторы. В категории смогут соревноваться исполнители K-pop, J-pop, C-pop и других направлений поп-музыки на азиатских языках. В Grammy отметили, что решение связано с растущим влиянием азиатской музыкальной индустрии.
Мы решили не подавать заявку на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что музыка может быть оценена за то, что она есть, а не разделена по региону или языкунаписал каждый из членов группы на своей странице
Участники также поблагодарили фанатов за поддержку.
69-я церемония вручения Grammy пройдет в феврале 2027 года.