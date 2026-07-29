BTS не будут выдвигаться на Grammy-2027 из-за появления новой номинации

BTS отказались от участия в премии Grammy BTS не будут выдвигаться на Grammy-2027 из-за появления новой номинации

Москва29 июл Вести.Знаменитая южнокорейская группа BTS отказалась от участия в музыкальной премии Grammy 2027 года. Об этом участники коллектива сообщили в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Музыканты объяснили свое решение несогласием с введением отдельной номинации для исполнителей азиатской поп-музыки Best Asian Pop Music Performance, о создании которой ранее сообщили организаторы. В категории смогут соревноваться исполнители K-pop, J-pop, C-pop и других направлений поп-музыки на азиатских языках. В Grammy отметили, что решение связано с растущим влиянием азиатской музыкальной индустрии.

Мы решили не подавать заявку на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что музыка может быть оценена за то, что она есть, а не разделена по региону или языку написал каждый из членов группы на своей странице

Участники также поблагодарили фанатов за поддержку.

69-я церемония вручения Grammy пройдет в феврале 2027 года.