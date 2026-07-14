Москва14 июлВести.Запланированные на август концерты группы "Тату" и певицы Ани Лорак в Батуми не состоятся. Об этом стало известно ТАСС.
Как сообщили агентству в администрации Батумских теннисных кортов, на концертной площадке которой планировалось мероприятие, выступления были отменены.
Насколько я знаю, оба концерта отмененызаявил собеседник ТАСС
О причинах такого решения ничего не сообщается.
Ранее стало известно, что концерты Ани Лорак во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске не состоятся.
В конце марта сообщалось об отмене выступлений Полины Гагариной в Астане. Кроме того, в мае концерт певицы Славы в Германии отменили из-за аннулирования визы.