Концерты группы "Тату" и Ани Лорак отменены в Грузии

Ани Лорак и группа "Тату" не выступят в Грузии Концерты группы "Тату" и Ани Лорак отменены в Грузии

Москва14 июл Вести.Запланированные на август концерты группы "Тату" и певицы Ани Лорак в Батуми не состоятся. Об этом стало известно ТАСС.

Как сообщили агентству в администрации Батумских теннисных кортов, на концертной площадке которой планировалось мероприятие, выступления были отменены.

Насколько я знаю, оба концерта отменены заявил собеседник ТАСС

О причинах такого решения ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что концерты Ани Лорак во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске не состоятся.

В конце марта сообщалось об отмене выступлений Полины Гагариной в Астане. Кроме того, в мае концерт певицы Славы в Германии отменили из-за аннулирования визы.