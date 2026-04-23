Фильм "Покидая Северную Корею" не пустили в российский кинопрокат

Москва23 апр Вести.Киноленте "Покидая Северную Корею" датского режиссера Фредерика Сельберга отказано в выдаче прокатного удостоверения на территории Российской Федерации.

Об этом сообщила кинопрокатная компания U Films в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что премьера фильма, запланированная на 30 апреля, не состоится.

Представители компании проинформировали, что решение об отказе было принято Министерством культуры РФ. Основанием для этого послужил пункт "з" федерального законодательства, который допускает запрет на показ фильмов в "иных определенных федеральными законами случаях".

Конкретные причины, по которым данный пункт был применен к данной киноленте, не уточняются.

Фильм "Покидая Северную Корею" представляет собой драму, рассказывающую историю молодой северокорейской девушки Хе-сон. Согласно сюжету, она решается на побег в Южную Корею с целью заработать денежные средства, необходимые для лечения больной матери.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение американскому фильму "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта, в котором главные роли исполнили Рассел Кроу и Рами Малек.