Финал Лиги Европы в 2029 году пройдет в Белграде, финал ЛЧ - в Барселоне

Белград впервые с 1973 года примет финал футбольного еврокубка Финал Лиги Европы в 2029 году пройдет в Белграде, финал ЛЧ - в Барселоне

Москва15 сен Вести.Белград объявлен городом-хозяином финала Лиги Европы в сезоне-2028/29, финальные матчи Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах пройдут, соответственно, в немецком Мюнхене и испанской Барселоне. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исполком УЕФА на своем заседании в греческих Салониках утвердил города и домашние арены финальных матчей еврокубков до 2029 года включительно. Столица Сербии примет решающий еврокубковый матч впервые с 1973 года, когда на стадионе имени Райко Митича прошел финал Кубка Европейских чемпионов.

Финал Лиги Европы в 2029 году должен пройти на строящемся "Национальном стадионе Сербии" в пригороде Белграда. Арена вместимостью более 52 тысяч зрителей должна быть построена в 2027 году. В 2028 году решающий матч второго по статусу еврокубка примет столица Румынии Бухарест.

Финал Лиги чемпионов в 2028 году пройдет на стадионе мюнхенской "Баварии", а в 2029 году - на "Камп Ноу", домашней арене "Барселоны".

Финальные матчи третьего по статусу еврокубка - Лиги конференций - примут итальянский Турин в 2028 году (стадион "Ювентуса") и Будапешт в 2029 году ("Ференц Пушкаш Арена").

В нынешнем сезоне-2026/27 решающий матч Лиги чемпионов примет стадион мадридского "Атлетико", финал Лиги Европы пройдет в немецком Франкфурте-на-Майне на арене "Вальдштадион", а финал Лиги конференций - в Стамбуле на стадионе "Бешикташа".

Ранее исполком УЕФА утвердил Астану местом проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2028 году.