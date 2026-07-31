Футболисты "Карабаха" после поражения от болгарского ЦСКА проиграли в отборе ЛЕ

Футболисты "Карабаха" не вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы Футболисты "Карабаха" после поражения от болгарского ЦСКА проиграли в отборе ЛЕ

Москва31 июл Вести.Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" уступил болгарскому ЦСКА в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Основное время обеих встреч завершилось без забитых мячей (0:0). В серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победу одержали футболисты из Софии.

В следующем этапе софийский ЦСКА встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, а "Карабах" продолжит борьбу за выход в основной турнир еврокубков, выступая в квалификации Лиги конференций — третьего по значимости клубного соревнования Европы.

Соперником азербайджанцев станет киевское "Динамо", которое ранее проиграло в отборе Лиги Европы греческому ПАОК (2:3, 0:2).

20 мая в финальном матче Лиги Европы английская "Астон Вилла" из Бирмингема под руководством испанца Унаи Эмери одержала уверенную победу над немецким "Фрайбургом" (3:0).