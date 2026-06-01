Москва1 июнВести.Грузинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия решил не общаться с представителем СМИ на русском языке. Это произошло после финала Лиги чемпионов.
Футболист извинился перед журналистом на английском языке, сказав, что не может говорить.
В нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.
Финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоялся 30 мая в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержал французский клуб – 4:3.
Позже Кварацхелия был признан игроком сезона в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.