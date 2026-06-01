Кварацхелия не захотел говорить по-русски после победы в финале ЛЧ

Футболист "ПСЖ" Кварацхелия отказался общаться на русском с журналистом Кварацхелия не захотел говорить по-русски после победы в финале ЛЧ

Москва1 июн Вести.Грузинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия решил не общаться с представителем СМИ на русском языке. Это произошло после финала Лиги чемпионов.

Футболист извинился перед журналистом на английском языке, сказав, что не может говорить.

В нынешнем розыгрыше главного европейского клубного турнира Кварацхелия забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

Финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоялся 30 мая в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержал французский клуб – 4:3.

Позже Кварацхелия был признан игроком сезона в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.