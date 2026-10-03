Власти Канады создали национальный совет по искусственному интеллекту Национальный совет по искусственному интеллекту создан в Канаде

Москва3 окт Вести.Премьер Канады Марк Карни объявил о создании Национального совета по искусственному интеллекту, который будет давать практические рекомендации по вопросам развития ИИ и повышения его безопасности, сообщает портал правительства страны.

Совет соберет ведущих канадских мыслителей, разработчиков, исследователей, предпринимателей, инвесторов, государственных служащих и международных экспертов для обсуждения текущих проблем, связанных с ИИ, а также для содействия в генерации новых идей, партнерств, миссий и инициатив, ориентированных на ИИ отмечается в сообщении

В Совете представлены представители государственного и частного сектора, всего 13 человек – это ученые в сфере ИИ, ряд экс-чиновников, канадский сенатор, экономисты и бизнесмены. По данным властей, члены совета займутся консультациями по вопросам повышения безопасности ИИ и развития инноваций.

Новый Национальный совет по искусственному интеллекту будет информировать и консультировать правительство о том, как наиболее эффективно внедрять ИИ в Канаде — как управлять рисками, использовать возможности и обеспечивать использование ИИ для улучшения жизни всех канадцев цитируются в сообщении слова Карни

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить сбор данных для обучения национальных ИИ.