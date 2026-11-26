Путин: инфраструктуру РФ нужно защищать, но не вводить избыточные запреты ИИ

Путин призвал не вводить избыточные запреты при развитии ИИ в России Путин: инфраструктуру РФ нужно защищать, но не вводить избыточные запреты ИИ

Москва26 ноя Вести.При развитии искусственного интеллекта (ИИ) не нужно вводить чрезмерные ограничения и пытаться блокировать новые технологии, заявил президент России Владимир Путин на конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава российского государства отметил, что ИИ может использоваться как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности. По его словам, в мире уже наблюдается кратный рост числа инцидентов с применением таких технологий.

Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса. При этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии подчеркнул Путин

Президент добавил, что необходимо развивать системы кибербезопасности и совершенствовать правовое регулирование с учетом планов широкого внедрения ИИ в России.

Кроме того, президент предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту, рассчитанную до 2036 года.