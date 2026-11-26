Греф заявил, что Москва выглядит более продвинутой, чем Шэньчжэнь Греф: Москва смотрится более продвинутой, чем Шэньчжэнь

Москва26 ноя Вести.Москва выглядит более продвинутой, чем китайский Шэньчжэнь, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Такое суждение Греф высказал во время экскурсии по выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которую он проводил для лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Москва смотрится, честно сказать, даже более продвинутой, чем Шэньчжэнь сказал он

Ранее глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Сбер" планирует представить новых антропоморфных роботов на международной конференции AI Journey, которая пройдет 26-28 ноября. По его словам, за последний год в области использования ИИ произошли колоссальные изменения.