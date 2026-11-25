Путин встретился с Токаевым Владимир Путин встретился с президентом Казахстана

Москва25 ноя Вести.Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лидер Казахстана прибыл в Москву 25 ноября для участия в международной конференции AI Journey 2026, посвященной искусственному интеллекту.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи Путин может проинформировать казахстанского коллегу об итогах трехсторонних переговоров в Шэньчжэне с лидерами Китая и США.

Конференция AI Journey пройдет в Москве с 26 по 28 ноября. Путин традиционно принимает участие в мероприятии, организованном Сбером. В прошлом году одной из тем обсуждения стало развитие экспорта российских технологий искусственного интеллекта.