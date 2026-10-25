Москва25 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником Днем Республики. Соответсвующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур говорится в тексте

Российский лидер также пожелал благополучия и процветания всем гражданам Казахстана и выразил уверенность, что страны продолжат сотрудничать с целью укрепления стабильности и безопасности в регионе.