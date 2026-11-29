Песков рассказал об интересе Путина к выставке AI Journey: времени не жалеет

Песков рассказал, почему "поплыл" график Путина на AI Journey Песков рассказал об интересе Путина к выставке AI Journey: времени не жалеет

Москва29 ноя Вести.Президент России Владимир Путин сильно задержался на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), потому что ему было действительно интересно. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, после мероприятия у главы России запланировано много дел в Кремле.

График сильно плывет, сильно задержались, но ему действительно интересно, это важно. Времени не жалеет, но огромное количество дел ждет его в Кремле, а понятно, что в ближайший час или два отсюда не уедем сказал Песков

Во время выступления на конференции 26 ноября президент России предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года.