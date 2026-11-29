Москва29 нояВести.Президент России Владимир Путин сильно задержался на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), потому что ему было действительно интересно. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, после мероприятия у главы России запланировано много дел в Кремле.
График сильно плывет, сильно задержались, но ему действительно интересно, это важно. Времени не жалеет, но огромное количество дел ждет его в Кремле, а понятно, что в ближайший час или два отсюда не уедемсказал Песков
Во время выступления на конференции 26 ноября президент России предложил обновить Национальную стратегию по искусственному интеллекту (ИИ), рассчитанную до 2036 года.