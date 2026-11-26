Песков заявил о расширении функционала ИИ при подготовке прямой линии Песков: функционал ИИ при подготовке прямой линии с Путиным расширен

Москва26 ноя Вести.Функционал искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным значительно расширился. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что нейросеть позволила добавить несколько сотен операторских постов для приема звонков; функционал расширился.

Человек, в принципе, даже может не понять, что с ним разговаривает машина, но машина помогает человеку сформулировать его мысль сказал Дмитрий Песков

Помощник президента отметил, что ИИ-помощник "Сбера" уже сделал большой рывок в этом году при сборе и анализе обращений россиян, а в следующем году он сделает кратный.

"Итоги года с Владимиром Путиным" в 2026 году выйдут в эфир 10 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов на прямую линию продлится вплоть до ее завершения 10 декабря.