Песков: Путин каждый год готовится к прямой линии тщательно и внимательно

Песков: Путин внимательно и тщательно готовится к прямой линии каждый год Песков: Путин каждый год готовится к прямой линии тщательно и внимательно

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин каждый год проводит большую работу перед прямой линией, он готовится внимательно и тщательно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в четверг, 10 декабря, в 12.00 мск. С 27 ноября начинается прием вопросов для президента.

Президент каждый год готовится к прямой линии очень тщательно, внимательно. Это большая работа рассказал Песков

По его словам, от всех ведомств собирают обновленную информацию об основных вопросах повестки дня, затем с ней знакомится президент.

По мере того, как мы набираем массив обращений граждан, анализируем его, это также докладывается главе государства указал Песков

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что в этом году "Прямую линию" и пресс-конференцию Путина вновь совместят в одном формате.