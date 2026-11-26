Москва26 нояВести.Президент России Владимир Путин каждый год проводит большую работу перед прямой линией, он готовится внимательно и тщательно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в четверг, 10 декабря, в 12.00 мск. С 27 ноября начинается прием вопросов для президента.
Президент каждый год готовится к прямой линии очень тщательно, внимательно. Это большая работарассказал Песков
По его словам, от всех ведомств собирают обновленную информацию об основных вопросах повестки дня, затем с ней знакомится президент.
По мере того, как мы набираем массив обращений граждан, анализируем его, это также докладывается главе государствауказал Песков
Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что в этом году "Прямую линию" и пресс-конференцию Путина вновь совместят в одном формате.