"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 10 декабря в 12:00

10 декабря в 12:00 пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным" "Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 10 декабря в 12:00

Москва26 ноя Вести.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в четверг, 10 декабря, в 12:00 мск, сообщила пресс-служба Кремля.

10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным" говорится в сообщении

Отмечается, что Путин в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей страны, а также подведет итоги года.

Вопрос президенту может задать каждый через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.