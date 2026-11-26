Вопросы на "Итоги года с Владимиром Путиным" начнут принимать с 27 ноября

Прием вопросов на "Итоги года с Владимиром Путиным" начнется с 27 ноября Вопросы на "Итоги года с Владимиром Путиным" начнут принимать с 27 ноября

Москва26 ноя Вести.Вопросы президенту России Владимиру Путину на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" начнут принимать с полуночи 27 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск. Путин в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны.

Прием вопросов будет осуществляться с 00:00 мск 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря говорится в сообщении

Отмечается, что вопрос можно будет задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Также вопросы будут принимать через мобильное приложение, а также соцсети "одноклассники", "ВКонтакте" и MAX.