Директор департамента "Сбера" Калинов: пока полная замена роботами нам не грозит

В "Сбере" рассказали, возможна ли полная замена людей роботами Директор департамента "Сбера" Калинов: пока полная замена роботами нам не грозит

Москва29 ноя Вести.Людям пока не грозит замена роботами; наоборот, технологии расширяют возможности человека. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" директор департамента автономных решений "Сбера" Иван Калинов.

Свой комментарий он дал на полях конференции AI Journey 2026 в Москве.

У нас пока что роботы создают больше рабочих мест, потому что их надо обслуживать, их надо поддерживать, их надо собирать. Мы расширяем возможности человека сообщил Калинов

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал ИС "Вести" о представленной "Сбером" на конференции AI Journey системе для противодействия атакам с использованием искусственного интеллекта (ИИ).