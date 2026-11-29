Москва29 нояВести.Людям пока не грозит замена роботами; наоборот, технологии расширяют возможности человека. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" директор департамента автономных решений "Сбера" Иван Калинов.
Свой комментарий он дал на полях конференции AI Journey 2026 в Москве.
У нас пока что роботы создают больше рабочих мест, потому что их надо обслуживать, их надо поддерживать, их надо собирать. Мы расширяем возможности человекасообщил Калинов
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал ИС "Вести" о представленной "Сбером" на конференции AI Journey системе для противодействия атакам с использованием искусственного интеллекта (ИИ).