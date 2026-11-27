В РФ стартовал сбор обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным

Начался сбор обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным В РФ стартовал сбор обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным

Москва27 ноя Вести.Сбор обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным стартовал в 00:00 по московскому времени 27 ноября.

Он будет продолжаться вплоть до окончания программы, которая состоится 10 декабря.

Вопросы главе государства можно задавать через сайт москва-путину.рф, путем отправки СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный). Звонки из-за рубежа принимаются по номерам: +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40.

Обратиться к президенту также можно через специальное мобильное приложение, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и посредством чат-бота в мессенджере МАХ – max.ru/moskvaputinu.

Сбор обращений главе государства будет принимать не автоответчик, а нейросеть GigaChat-оператор. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, функционал искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке прямой линии значительно расширился.