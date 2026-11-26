В ОНФ рассказали, какие необычные просьбы получал Путин на прямой линии ОНФ: школьники просят Путина отменить уроки и попасть на Кремлевскую елку

Москва26 ноя Вести.Школьники просили отменить им занятия и помочь попасть на Кремлевскую елку во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. О необычных обращениях к главе государства рассказала координатор Молодежки Народного фронта в Московской области, оператор колл-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" Гулнур Гусейнова.

По ее словам, колл-центр фиксирует абсолютно все поступающие обращения.

Был такой очень смешной случай, когда школьники во время учебы звонили и просили Владимира Владимировича отменить им сегодня уроки цитирует ее ТАСС

Гусейнова также рассказала о девятилетнем мальчике, который позвонил на прямую линию с просьбой помочь попасть на Кремлевскую елку. Некоторые россияне звонят, чтобы поздравить Путина с Новым годом.

При этом основная часть обращений связана с проблемами, с которыми сталкиваются граждане РФ. В частности, они касаются ЖКХ и благоустройства.

В 2026 году пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией, состоится 10 декабря в 12.00 по московскому времени. Вопросы президенту начнут принимать с 00.00 мск 27 ноября.