В ОНФ рассказали, как закрывают обращение на прямой линии с Путиным В ОНФ рассказали, когда обращение на прямую линию считается решенным

Москва26 ноя Вести.Решение о закрытии обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным принимается только после того, как получено подтверждение от граждан. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Решение о закрытии обращений россиян на прямую линию с Владимиром Путиным принимается только после того, как получено подтверждение от граждан, остались ли они довольны результатом отметил Кузнецов

"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут в этом году 10 декабря. Прием обращений россиян начнется в полночь с 26 на 27 ноября.

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