ОНФ: 50% опрошенных россиян довольны ответом на свои обращения к Путину

Народный фронт: половина россиян удовлетворена ответами на их обращения ОНФ: 50% опрошенных россиян довольны ответом на свои обращения к Путину

Москва5 ноя Вести.Половина россиян, с которыми Народный фронт связался после рассмотрения их обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" за 2025 год, осталась довольна решением вопросом. Об этом сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В ходе совещания президента России с членами правительства Кузнецов доложил, что по поручению Путина Народный фронт контролирует рассмотрение рекордных 3,2 миллиона обращений, поступивших на "Итоги года" в 2025 году.

50% обратившихся граждан в результате телефонного общения подтвердили нам, что довольны тем, как решился их вопрос. Это на 4% выше, чем в прошлом году сказал Кузнецов

К настоящему времени рассмотрен 81% обращений, при этом треть из них получила положительное решение. Для помощи по остальным потребуется больше времени, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в этом году форматы "Прямой линии" и пресс-конференции Путина вновь совместят. Проведение мероприятия запланировано на декабрь.